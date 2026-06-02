Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области на 438-м километре трассы А-114 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Renault Duster и Audi.
- Погибли четыре человека, еще двоих пострадавших госпитализировали в Волховскую больницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли, еще два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщило региональное ГУМЧС.
ДТП случилось на 438-м километре трассы А-114 в Тихвинском районе Ленобласти. Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Renault Duster и Audi. На месте работали спасатели Тихвинского района, они деблокировали погибших и пострадавших.
"В результате аварии погибли 4 человека, среди которых двое детей. Еще два человека пострадали, в тяжелом состоянии и госпитализированы в Волховскую больницу", - говорится в сообщении.