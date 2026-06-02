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Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 02.06.2026
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19:05 02.06.2026
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области

В Ленобласти в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека

© Фото : ГУ МЧС России по Ленинградской областиПоследствия ДТП на трассе А-114 в Ленинградской области
Последствия ДТП на трассе А-114 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Ленинградской области
Последствия ДТП на трассе А-114 в Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области на 438-м километре трассы А-114 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Renault Duster и Audi.
  • Погибли четыре человека, еще двоих пострадавших госпитализировали в Волховскую больницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли, еще два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщило региональное ГУМЧС.
ДТП случилось на 438-м километре трассы А-114 в Тихвинском районе Ленобласти. Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Renault Duster и Audi. На месте работали спасатели Тихвинского района, они деблокировали погибших и пострадавших.
"В результате аварии погибли 4 человека, среди которых двое детей. Еще два человека пострадали, в тяжелом состоянии и госпитализированы в Волховскую больницу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТихвинский районЛенинградская область
 
 
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