"Курс добра" за год собрал более 800 миллионов рублей для шести фондов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Т-Банк собрал 806 миллионов рублей за первый год работы благотворительной инициативы "Курс добра", удвоив пожертвования своих клиентов, сообщает банк.

Средства направлены на реализацию системных социальных проектов благотворительных фондов в 44 регионах России — от диагностики заболеваний печени у детей до поддержки паллиативной помощи на дому.

Помимо этого, за тот же период более 405 тысяч клиентов банка поучаствовали в проекте, сделав минимум одно пожертвование. Общее количество донатов в фонды за год составило порядка 580 тысяч; медианная сумма пожертвования от клиентов финансовой организации — 150 рублей; количество регулярных жертвователей каждого фонда-партнера выросло в среднем в пять раз и более.

Каждые два месяца к проекту добавляется новый фонд. Шесть фондов-участников проекта уже реализуют социальные изменения в регионах России.

Так, фонд "Свет в руках" (апрель — май 2026) создает экспертный центр ранней диагностики и внутриутробной хирургии на базе Приморского перинатального центра благодаря собранным в рамках инициативы 59 миллионов рублей.

Фонд "Онкологика" (февраль — март 2026) благодаря полученным в ходе проекта 124 миллионам рублей создаст в Москве очный центр поддержки взрослых с онкологическим диагнозом и их близких. Ежегодно поддержку в центре смогут получать до 5 тысяч человек.

Фонд помощи сиротам "Большая перемена" (декабрь 2025 — январь 2026) направил 172 миллиона рублей на открытие 20 региональных образовательных центров для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации, где по индивидуальным программам смогут обучаться до 1,2 тысячи человек.

Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" (октябрь — ноябрь 2025) собрал в ходе проекта 273 миллиона рублей на создание региональной сети паллиативной помощи на дому, благодаря которой поддержку получат 20 тысяч семей с тяжелобольными близкими в 20 регионах.

Фонд системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом" (август — сентябрь 2025) на 81 миллион рублей открыл ресурсный центр по вопросам аутизма в Санкт-Петербурге и обеспечил два года его бесперебойной работы. Помощь там будут получать до 10 тысяч семей ежегодно.

Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени "Жизнь как чудо" (июнь — июль 2025 года) на собранные 98 миллионов рублей обеспечил 50 региональных больниц оборудованием для ранней диагностики заболеваний печени у детей.

"Этот год доказал: нет ничего невозможного, когда нас объединяет большая цель. „Курс добра“ стал настоящей платформой социальных изменений. Благодаря проекту фонды по всей стране расширили помощь семьям и детям, развивают образовательные и медицинские программы, делают доступнее качественную паллиативную помощь и инклюзивные практики с удвоенной скоростью. „Курс добра“ стал одним из самых масштабных социальных проектов экосистемы Т-Банка и продолжает простую логику: если ты можешь что-то улучшить, ты это делаешь", — приводятся в сообщении слова руководителя отдела стратегических социальных проектов банка Татьяны Поляковой.

Она добавила, что доверие миллионов клиентов и возможности крупной технологической компании должны работать не только на удобство повседневной жизни, но и на решение важных социальных задач. В текущее время "Курс добра" подтверждает: когда неравнодушные люди, фонды и компании объединяются вокруг общей цели, позитивные изменения становятся возможны.