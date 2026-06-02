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"Курс добра" за год собрал более 800 миллионов рублей для шести фондов - РИА Новости, 02.06.2026
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20:12 02.06.2026
"Курс добра" за год собрал более 800 миллионов рублей для шести фондов

Инициатива "Курс добра" за прошедший год собрал 806 млн рублей для 6 фондов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Т-Банк собрал 806 миллионов рублей за первый год работы благотворительной инициативы "Курс добра", удвоив пожертвования своих клиентов, сообщает банк.
Средства направлены на реализацию системных социальных проектов благотворительных фондов в 44 регионах России — от диагностики заболеваний печени у детей до поддержки паллиативной помощи на дому.
Помимо этого, за тот же период более 405 тысяч клиентов банка поучаствовали в проекте, сделав минимум одно пожертвование. Общее количество донатов в фонды за год составило порядка 580 тысяч; медианная сумма пожертвования от клиентов финансовой организации — 150 рублей; количество регулярных жертвователей каждого фонда-партнера выросло в среднем в пять раз и более.
Каждые два месяца к проекту добавляется новый фонд. Шесть фондов-участников проекта уже реализуют социальные изменения в регионах России.
Так, фонд "Свет в руках" (апрель — май 2026) создает экспертный центр ранней диагностики и внутриутробной хирургии на базе Приморского перинатального центра благодаря собранным в рамках инициативы 59 миллионов рублей.
Фонд "Онкологика" (февраль — март 2026) благодаря полученным в ходе проекта 124 миллионам рублей создаст в Москве очный центр поддержки взрослых с онкологическим диагнозом и их близких. Ежегодно поддержку в центре смогут получать до 5 тысяч человек.
Фонд помощи сиротам "Большая перемена" (декабрь 2025 — январь 2026) направил 172 миллиона рублей на открытие 20 региональных образовательных центров для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации, где по индивидуальным программам смогут обучаться до 1,2 тысячи человек.
Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" (октябрь — ноябрь 2025) собрал в ходе проекта 273 миллиона рублей на создание региональной сети паллиативной помощи на дому, благодаря которой поддержку получат 20 тысяч семей с тяжелобольными близкими в 20 регионах.
Фонд системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом" (август — сентябрь 2025) на 81 миллион рублей открыл ресурсный центр по вопросам аутизма в Санкт-Петербурге и обеспечил два года его бесперебойной работы. Помощь там будут получать до 10 тысяч семей ежегодно.
Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени "Жизнь как чудо" (июнь — июль 2025 года) на собранные 98 миллионов рублей обеспечил 50 региональных больниц оборудованием для ранней диагностики заболеваний печени у детей.
"Этот год доказал: нет ничего невозможного, когда нас объединяет большая цель. „Курс добра“ стал настоящей платформой социальных изменений. Благодаря проекту фонды по всей стране расширили помощь семьям и детям, развивают образовательные и медицинские программы, делают доступнее качественную паллиативную помощь и инклюзивные практики с удвоенной скоростью. „Курс добра“ стал одним из самых масштабных социальных проектов экосистемы Т-Банка и продолжает простую логику: если ты можешь что-то улучшить, ты это делаешь", — приводятся в сообщении слова руководителя отдела стратегических социальных проектов банка Татьяны Поляковой.
Она добавила, что доверие миллионов клиентов и возможности крупной технологической компании должны работать не только на удобство повседневной жизни, но и на решение важных социальных задач. В текущее время "Курс добра" подтверждает: когда неравнодушные люди, фонды и компании объединяются вокруг общей цели, позитивные изменения становятся возможны.
Новым участником "Курса добра" с 1 июня 2026 года стал благотворительный фонд поддержки и развития образования "Новый учитель". Т-Банк удвоит все пожертвования своих клиентов, которые поступят в этот фонд в течение июня и июля.
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