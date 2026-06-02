Вице-председатель КНР примет участие в ПМЭФ

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ и Белоруссию, примет участие в работе ПМЭФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она отметила, что "Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав двух государств в мае, а также содействовать развитию на высоком уровне российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".