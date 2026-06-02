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Вице-председатель КНР примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:34 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
Вице-председатель КНР примет участие в ПМЭФ

Вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит Россию и Белоруссию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ и Беларусь.
  • Вице-председатель КНР примет участие в работе 29-го Петербургского международного экономического форума.
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ и Белоруссию, примет участие в работе ПМЭФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"По приглашению правительства Российской Федерации и правительства Республики Беларусь вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит Россию для участия в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а также посетит с визитом Республику Беларусь", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "Китай готов работать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав двух государств в мае, а также содействовать развитию на высоком уровне российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026КитайРоссияБелоруссияХань ЧжэнМао Нин
 
 
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