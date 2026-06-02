Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости . Специально для VK Fest художник Пабло Радини разработал дизайн билетов для категорий "Входной" и "Входной на 2 дня" для всех городов VK Fest. Их цены не отличаются от обычных.

"В этот раз мне хотелось сделать что-то доброе, светлое и приятное. Я просто получал удовольствие от процесса, много экспериментировал и остался очень доволен результатом. Для каждого города получился свой персонаж — пушистый кот с особенным характером: кто-то из них весёлый, кто-то мечтательный, а есть и обалдевшие от фестивальной атмосферы. Эти коты — как каждый из нас в эпицентре музыки, лета и эмоций. По-разному ощущают момент, но точно запомнят этот день" — рассказал Радини.