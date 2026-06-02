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Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest - РИА Новости, 02.06.2026
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17:09 02.06.2026

Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest
Посетители на фестивале VK Fest - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на фестивале VK Fest. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специально для VK Fest художник Пабло Радини разработал дизайн билетов для категорий "Входной" и "Входной на 2 дня" для всех городов VK Fest. Их цены не отличаются от обычных.
Количество эксклюзивных билетов ограничено. Их покупатели могут выиграть постер Радини.
Первые 100 билетов, выпущенные лимитированной серией, были выкуплены менее, чем за час. Поэтому организаторы приняли решение увеличить их число: гостям доступны по 600 арт-версий пропусков на фестиваль для каждого города.
Обладатели таких билетов участвуют в розыгрыше постеров, созданных художником для VK Fest. Победителей определят с помощью рандомайзера. Правила указаны на сайте фестиваля. Результаты объявят 11 июня в сообществе VK Fest ВКонтакте.
Пабло Радини работает на стыке цифрового искусства и массовой культуры. В его творчестве сочетаются мемы, сленг и визуальные коды интернет-среды. Критики характеризуют его стиль как минималистичный, ироничный и дерзкий.
© Фото : Пресс-служба ВКонтактеХудожник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
© Фото : Пресс-служба ВКонтакте
1 из 4
© Фото : Пресс-служба ВКонтактеХудожник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
© Фото : Пресс-служба ВКонтакте
2 из 4
© Фото : Пресс-служба ВКонтактеХудожник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
© Фото : Пресс-служба ВКонтакте
3 из 4
© Фото : Пресс-служба ВКонтактеХудожник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
Художник Пабло Радини разработал лимитированную серию билетов для VK Fest
© Фото : Пресс-служба ВКонтакте
4 из 4
"В этот раз мне хотелось сделать что-то доброе, светлое и приятное. Я просто получал удовольствие от процесса, много экспериментировал и остался очень доволен результатом. Для каждого города получился свой персонаж — пушистый кот с особенным характером: кто-то из них весёлый, кто-то мечтательный, а есть и обалдевшие от фестивальной атмосферы. Эти коты — как каждый из нас в эпицентре музыки, лета и эмоций. По-разному ощущают момент, но точно запомнят этот день" — рассказал Радини.
В прошлом году лимитированную серию билетов для фестиваля разработали художники Витя Повезло, Антон Логос, Гузель Гарипова, Маша Богатова и Эрик Мусин. VK Fest 2026 пройдёт в четырёх городах России: в Казани — 7 июня, Санкт-Петербурге — 4–5 июля, Нижнем Новгороде — 11 июля, Москве — 18–19 июля. Билеты доступны на официальном сайте: vkfest.ru.
 
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