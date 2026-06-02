Четыре человека ранены в Белгородской области из-за детонации дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Валуйском округе Белгородской области при детонации беспилотника мужчина получил акубаротравму, госпитализация не потребовалась.
- В поселке Красная Яруга Краснояружского округа трое мужчин получили множественные осколочные ранения, одного пострадавшего переведут в городскую больницу №2 города Белгорода, двое продолжат лечение амбулаторно.
- В Шебекинском округе и селе Новая Таволжанка повреждены частные дома, газовая труба, линия электропередачи, автомобили, а также загорелась кровля многоквартирного дома.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате детонации дронов ВСУ в Валуйском и Краснояружском округах Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
"При атаках со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя. В городе Валуйки при детонации беспилотника мужчина получил акубаротравму. В Валуйской ЦРБ пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждена транспортная инфраструктура", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
По его информации, в поселке Красная Яруга Краснояружского округа от детонации БПЛА трое мужчин получили множественные осколочные ранения. После оказания медпомощи в местной больнице одного пострадавшего для дальнейшего лечения переведут в городскую больницу №2 города Белгорода, двое продолжат лечение амбулаторно, уточнили в оперштабе.
Кроме того, по данным ведомства, в Шебекинском округе в результате атак FPV-дронов повреждены несколько частных домов, газовая труба, линия электропередачи и автомобиль, в селе Новая Таволжанка загорелась кровля многоквартирного дома, также в Грайвороне от удара дрона загорелся легковой автомобиль.
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