Бывший нападающий "Ливерпуля" Барнс рассказал, что победил рак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джон Барнс сообщил, что у него был рак простаты, из-за которого ему пришлось перенести операцию.
- Ранее стало известно об онкологическом заболевании у Кенни Далглиша.
- Кевин Киган сообщил, что у него четвертая стадия рака.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии по футболу Джон Барнс сообщил, что у него был рак простаты, из-за которого ему пришлось перенести операцию.
Ранее во вторник стало известно об онкологическом заболевании у другого бывшего нападающего "Ливерпуля", трехкратного обладателя Кубка чемпионов Кенни Далглиша. Днем ранее обладатель Кубка чемпионов и трехкратный чемпион Англии в составе "красных" Кевин Киган сообщил, что у него четвертая стадия рака.
"У меня был рак простаты, мне ее удалили, об этом мало кто знал. У меня все хорошо. Я сдал анализы на онкомаркеры - все в порядке. Дело в том, что многие мужчины не хотят в этом признаваться или делать анализы, потому что это заставляет их чувствовать себя неполноценными. Но это не так, ты точно такой же, ты тот же человек, и это главное", - приводит слова Барнса The Mirror со ссылкой на Times Radio.
Барнсу 62 года, он представлял "Ливерпуль" с 1987 по 1997 год и дважды выиграл с командой чемпионат и Кубок Англии, трижды Суперкубок страны и один раз Кубок лиги. Также он представлял "Уотфорд", "Ньюкасл" и "Чарльтон". В составе сборной Англии Барнс провел 79 матчей и забил 11 голов.
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