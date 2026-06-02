Один из пострадавших от атаки ВСУ в ЛНР остается в крайне тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние одного из пострадавших в Старобельском колледже остается крайне тяжелым, он находится в реанимации.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в Старобельске ЛНР остается крайне тяжелым, сообщил заместитель главного врача Луганской Республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрий Котуха при общении с представителями МККК.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Изначально к нам (в ЛРБК) было привезено семь пациентов, один пациент был в крайне тяжелом состоянии, в таком состоянии и остается", - сообщил Котуха.
Он уточнил, что раненый парень остается в реанимации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.