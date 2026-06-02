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Один из пострадавших от атаки ВСУ в ЛНР остается в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 02.06.2026
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18:46 02.06.2026
Один из пострадавших от атаки ВСУ в ЛНР остается в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших от атаки в Старобельске остается в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние одного из пострадавших в Старобельском колледже остается крайне тяжелым, он находится в реанимации.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в Старобельске ЛНР остается крайне тяжелым, сообщил заместитель главного врача Луганской Республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрий Котуха при общении с представителями МККК.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Изначально к нам (в ЛРБК) было привезено семь пациентов, один пациент был в крайне тяжелом состоянии, в таком состоянии и остается", - сообщил Котуха.
Он уточнил, что раненый парень остается в реанимации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Вчера, 14:56
 
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Родион МирошникУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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