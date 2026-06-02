Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Один из пострадавших от атаки ВСУ в ЛНР остается в крайне тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ Состояние одного из пострадавших в Старобельском колледже остается крайне тяжелым, он находится в реанимации.

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в Старобельске ЛНР остается крайне тяжелым, сообщил заместитель главного врача Луганской Республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрий Котуха при общении с представителями МККК.

"Изначально к нам (в ЛРБК) было привезено семь пациентов, один пациент был в крайне тяжелом состоянии, в таком состоянии и остается", - сообщил Котуха.

Он уточнил, что раненый парень остается в реанимации.