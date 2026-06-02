В ЛНР украинский дрон ранил трех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека ранены после атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус «Рубежное — Кременная».
- Еще два человека получили ранения при ударе по частному сектору Стаханова.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три человека ранены после атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус, следовавший через Кременную в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
По его словам, еще один удар неонацисты нанесли по частному сектору Стаханова. "Ранения получили двое мужчин. Они доставлены в городскую больницу", - добавил Пасечник.