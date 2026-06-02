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В ЛНР украинский дрон ранил трех человек - РИА Новости, 02.06.2026
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11:10 02.06.2026 (обновлено: 11:20 02.06.2026)
В ЛНР украинский дрон ранил трех человек

Пасечник: три человека ранены после атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека ранены после атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус «Рубежное — Кременная».
  • Еще два человека получили ранения при ударе по частному сектору Стаханова.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Три человека ранены после атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус, следовавший через Кременную в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Сегодня утром вражеский БПЛА атаковал гражданский транспорт. Под ударом оказался рейсовый автобус "Рубежное — Кременная", следовавший через Кременную. В результате этого подлого преступления пострадали три человека", - написал Пасечник на платформе "Макс".
По его словам, еще один удар неонацисты нанесли по частному сектору Стаханова. "Ранения получили двое мужчин. Они доставлены в городскую больницу", - добавил Пасечник.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники СК России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима.
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