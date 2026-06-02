Экс-боец UFC Аскрен проведет поединок после пересадки легких

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Перенесший пересадку легких бывший боец UFC Бен Аскрен 18 июля проведет поединок с бывшим чемпионом промоушена Белалом Мухаммадом в рамках турнира по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в соцсети X.