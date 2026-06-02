Экс-боец UFC Аскрен проведет поединок после пересадки легких

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Перенесший пересадку легких бывший боец UFC Бен Аскрен 18 июля проведет поединок с бывшим чемпионом промоушена Белалом Мухаммадом в рамках турнира по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в соцсети X.
В июне 2025 года стало известно, что Аскрена госпитализировали с острой формой пневмонии и поместили в реанимацию. 30 июня его жена Эми рассказала, что американцу провели трансплантацию легких. 22 июля американец сообщил в соцсетях, что его выписали из больницы.
Схватка бывших бойцов полусреднего веса UFC состоится в Милуоки в рамках турнира RAF 11.
Аскрену 41 год, он является бывшим чемпионом промоушенов One и Bellator, на его счету 19 побед и два поражения в смешанных единоборствах, еще один поединок признан несостоявшимся. Последний бой он провел в октябре 2019 года.
Мухаммаду 37 лет, он выиграл 24 боя и в пяти проиграл, еще один поединок признан несостоявшимся.