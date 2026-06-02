Рейтинг@Mail.ru
Экс-боец UFC Аскрен проведет поединок после пересадки легких - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
01:56 02.06.2026
Экс-боец UFC Аскрен проведет поединок после пересадки легких

Экс-боец UFC Аскрен 18 июля проведет первый поединок после пересадки легких

© Фото : UFCБен Аскрен
Бен Аскрен - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : UFC
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший боец UFC Бен Аскрен, перенесший пересадку легких, 18 июля проведет поединок с бывшим чемпионом промоушена Белалом Мухаммадом в Милуоки в рамках турнира по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF).
  • В июне 2025 года Бен Аскрен был госпитализирован с острой формой пневмонии, ему провели трансплантацию легких, а 22 июля его выписали из больницы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Перенесший пересадку легких бывший боец UFC Бен Аскрен 18 июля проведет поединок с бывшим чемпионом промоушена Белалом Мухаммадом в рамках турнира по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в соцсети X.
В июне 2025 года стало известно, что Аскрена госпитализировали с острой формой пневмонии и поместили в реанимацию. 30 июня его жена Эми рассказала, что американцу провели трансплантацию легких. 22 июля американец сообщил в соцсетях, что его выписали из больницы.
Схватка бывших бойцов полусреднего веса UFC состоится в Милуоки в рамках турнира RAF 11.
Аскрену 41 год, он является бывшим чемпионом промоушенов One и Bellator, на его счету 19 побед и два поражения в смешанных единоборствах, еще один поединок признан несостоявшимся. Последний бой он провел в октябре 2019 года.
Мухаммаду 37 лет, он выиграл 24 боя и в пяти проиграл, еще один поединок признан несостоявшимся.
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Царукян проведет поединок с Ковингтоном на турнире RAF 11
31 мая, 10:05
 
ЕдиноборстваСпортБен АскренБелал МухаммадUFCBellator
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала