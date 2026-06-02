"Я обожаю Мирру": Кырстя назвала Андрееву благословением для тенниса

Краткий пересказ от РИА ИИ Румынская теннисистка Сорана Кырстя восхищается россиянкой Миррой Андреевой и пожелала ей выиграть Открытый чемпионат Франции.

Кырстя отметила прогресс Андреевой с момента их предыдущей встречи в четвертьфинале турнира в Линце в апреле 2026 года и выразила мнение, что у россиянки есть все, чтобы выигрывать турниры Большого шлема и стать первой ракеткой мира.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Румынская теннисистка Сорана Кырстя после поражения от Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции призналась, что она восхищается россиянкой, и пожелала ей выиграть турнир.

Андреева во вторник обыграла Кырстю со счетом со счетом 6:0, 6:3 и во второй раз в карьере вышла в полуфинал "Ролан Гаррос".

После матча соперницы очень тепло обнялись у сетки. На послематчевой пресс-конференции Кырстю спросили об этом моменте и о том, что она думает об Андреевой.

« "Я просто обожаю Мирру. Она такая замечательная девушка, и вся ее команда тоже - у нее прекрасная команда. Ее тренер, тренер по физподготовке, физиотерапевт - все. Они потрясающие люди. Я очень-очень рада, что она окружила себя такими хорошими людьми. Она благословение для спорта. Она чудесная девушка. Такая милая, добрая и приятная. Но при этом у нее очень сильный характер. Она очень забавная. И она играет в потрясающий теннис. Так что я думаю, у нее есть все, о чем можно только мечтать. Я ее просто обожаю. Мне бы очень хотелось, чтобы она выиграла этот турнир", - сказала Кырстя на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале "Ролан Гаррос".

Также румынка отметила прогресс Андреевой с момента их предыдущей встречи в четвертьфинале турнира в Линце в апреле 2026 года, когда россиянка победила со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

"Я уже чувствую, как она прибавила с того момента. Здорово видеть, как она становится все более уверенной в себе, в том числе на корте, что она лучше справляется со своими эмоциями. Думаю, у нее есть все, чтобы выигрывать турниры Большого шлема и стать первой ракеткой мира", - подчеркнула Кырстя.