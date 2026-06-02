Мирра Андреева вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла румынку Сорану Кырстю и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Андреева повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, во второй раз в карьере выйдя в полуфинал "Ролан Гаррос". Ранее она дошла до этой стадии в 2025 году.