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Мирра Андреева вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Теннис
 
13:08 02.06.2026 (обновлено: 13:10 02.06.2026)
Мирра Андреева вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Мирра Андреева во второй раз в карьере вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева обыграла румынку Сорану Кырстю и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла румынку Сорану Кырстю и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась победой Андреевой (8-й номер посева) над Кырстей (18) со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 57 минут.
Андреева повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, во второй раз в карьере выйдя в полуфинал "Ролан Гаррос". Ранее она дошла до этой стадии в 2025 году.
В полуфинале Андреева сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной (7) и Мартой Костюк (15).
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