Андреева заявила, что Snoop Dogg вдохновляет ее на победные речи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
- Андреева позаимствовала часть своей победной речи у рэпера Snoop Dogg, подчеркивая важность благодарности себе за проделанную работу.
- В полуфинале Андреева сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции рассказала, что позаимствовала у рэпера Snoop Dogg часть своей победной послематчевой речи о важности благодарить не только команду и болельщиков, но и самого себя за проделанную работу.
Во вторник Андреева (6-й номер посева) обыграла румынку Сорану Кырстю и во второй раз в карьере вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" в одиночном разряде. Ранее после победных матчей в интервью на корте россиянка помимо болельщиков и членов команды благодарила саму себя. Позднее в социальных сетях пользователи проводили параллели с речью американского рэпера Snoop Dogg на церемонии открытия его звезды на Голливудской "Аллее славы" в 2018 году.
"Если честно, эту часть речи я взяла у Snoop Dogg. Он произносил ее на одном из награждений. Первые пару раз я просто повторяла эти слова, а потом поняла, что они действительно отражают реальность. Нужно благодарить себя за работу на корте, за жертвы и ежедневные тренировки. Сейчас я понимаю, что искренне хочу говорить себе это почти после каждого матча", - сказала Андреева в интервью на корте.
"Наш предыдущий матч с Сораной был очень тяжелым, и тренировки с ней всегда проходят непросто. В этом году мы, наверное, уже раз десять тренировались, поэтому отлично знаем игру друг друга. Я понимала, что матч не будет простым, поэтому старалась сохранять максимальную концентрацию и действовать интенсивно. Она использовала любую возможность для атаки и давления, так что я очень рада, что смогла первой захватить инициативу и активно провести весь матч", - добавила теннисистка.
В полуфинале Андреева сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной (7) и Мартой Костюк (15).