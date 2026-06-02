Андреева заявила, что Snoop Dogg вдохновляет ее на победные речи

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Андреева позаимствовала часть своей победной речи у рэпера Snoop Dogg, подчеркивая важность благодарности себе за проделанную работу.

В полуфинале Андреева сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции рассказала, что позаимствовала у рэпера Snoop Dogg часть своей победной послематчевой речи о важности благодарить не только команду и болельщиков, но и самого себя за проделанную работу.

Во вторник Андреева (6-й номер посева) обыграла румынку Сорану Кырстю и во второй раз в карьере вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" в одиночном разряде. Ранее после победных матчей в интервью на корте россиянка помимо болельщиков и членов команды благодарила саму себя. Позднее в социальных сетях пользователи проводили параллели с речью американского рэпера Snoop Dogg на церемонии открытия его звезды на Голливудской "Аллее славы" в 2018 году.

"Если честно, эту часть речи я взяла у Snoop Dogg. Он произносил ее на одном из награждений. Первые пару раз я просто повторяла эти слова, а потом поняла, что они действительно отражают реальность. Нужно благодарить себя за работу на корте, за жертвы и ежедневные тренировки. Сейчас я понимаю, что искренне хочу говорить себе это почти после каждого матча", - сказала Андреева в интервью на корте.