Ученые оценили вероятность встречи с акулой-мако у берегов в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ Вероятность встречи с акулой-мако у берегов Приморского края невелика, но она может прийти за косяками крупных рыб.

Акула-мако находится под угрозой исчезновения в соответствии с классификацией Международного союза охраны природы и природных ресурсов из-за значительного перелова.

В Приморье встречается около 12–15 видов акул, и появление акул у приморских берегов — биологическая норма.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Вероятность встречи с акулой-мако у берегов Приморского края невелика, но она может прийти за косяками крупных рыб, сообщил РИА Новости представитель Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН.

В соцсетях разошлись два видео, как утверждается, снятые в Приморье. На одном рыбаки пытаются вытащить на катер пойманного тунца, за которого держится небольшая акула, и в итоге достают только половину рыбы. На втором видео в катере лежит акула размером чуть больше метра, голос за кадром говорит, что это акула-мако. В ННЦМБ агентству разъяснили, что достоверность видео не подтверждена, нет даты и места съемки.

"Вероятность встречи с акулой-мако в водах залива Петра Великого невелика, однако и такие случаи были задокументированы. У берегов Приморья отмечались еще как в самом заливе Петра Великого еще в 1947 году, так и в более северных районах. Ее пища - стайные рыбы (скумбрия, сардина), головоногие моллюски, часто нападает на крупную добычу: тунцов, акул, меч-рыбу, которые заходят в воды залива. А, следовательно, за ними и приходят хищники", - сказал собеседник.

Он отметил, что акула-мако из-за значительного перелова находится под угрозой исчезновения в соответствии с классификацией Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

"Сельдевая акула в заливе Петра Великого сейчас уже наверняка и вообще есть, гоняется она за сардиной и анчоусом, так же как и за селедкой и лососем. Сельдевая акула часто плавает у поверхности, иногда выставляя над водой спинной и хвостовой плавники, способна совершать прыжки над поверхностью моря. Несмотря на ее грозный вид, достоверно не зарегистрировано случаев ее нападения на человека", - уточнил он.

По его словам, естественная кормовая база привлекает хищных рыб, и появление акул у приморских берегов — биологическая норма, а не сенсация. Когда начинается осеннее похолодание, эти рыбы уплывают.

Всего, по данным литературных источников и собственным наблюдениям сотрудников Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН , в Приморье встречается около 12-15 видов акул. Некоторые из них регулярны в заливе Петра Великого, отметил собеседник.

Мако достигает размеров 4 метров и считается наиболее быстрой и одной из самых агрессивных акул.