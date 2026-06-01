Рейтинг@Mail.ru
Журова призвала проверить слова главы Федерации шахмат Украины - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 01.06.2026 (обновлено: 21:16 01.06.2026)
Журова призвала проверить слова главы Федерации шахмат Украины

Журова призвала FIDE провести проверку слов главы Федерации шахмат Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что комиссия по этике FIDE должна начать дисциплинарное расследование в отношении президента Федерации шахмат Украины Александра Камышина.
  • Федерация шахмат России потребовала от комиссии по этике FIDE начать расследование в отношении Камышина после его призывов наносить военные удары по российским городам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня - РИА Новости. Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила РИА Новости, что комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) должна начать дисциплинарное расследование в отношении президента Федерации шахмат Украины Александра Камышина после его высказываний.
В понедельник Федерация шахмат России потребовала от комиссии по этике FIDE начать расследование в отношении Камышина после его призывов наносить военные удары по российским городам.
"Это правильное решение, надо проводить это расследование. Будет ли международная федерация это делать - вопрос, но инициировать точно следует. Тем более есть прямые доказательства", - сказала Журова.
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Ткачев потребовал наказать главу Украинской федерации шахмат
Вчера, 11:11
 
СпортУкраинаРоссияКамышинСветлана ЖуроваМеждународная федерация шахмат (FIDE)Госдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала