Рейтинг@Mail.ru
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о невиданном решении по Украине - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 01.06.2026 (обновлено: 10:24 01.06.2026)
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о невиданном решении по Украине

Myśl Polska: США могли поспособствовать очернению образа Зеленского в Польше

© REUTERS / Piroschka Van De WouwВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению портала Myśl Polska, решение о лишении Зеленского высшей награды Польши могло быть поддержано или инициировано посольством США в Варшаве.
  • Издание считает, что ослабление позиций Зеленского на европейской политической арене отвечает интересам Соединенных Штатов и польского народа.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиций главы киевского режима на международной арене, пишет портал Myśl Polska.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Вплоть до Львова": в США заявили об отчаянии Зеленского из-за удара России
03:32
«
"Шаг президента Кароля Навроцкого стал неожиданностью. Президент заявил о своем намерении — лишить Зеленского ордена Белого Орла. <…> Представляется, что решение Навроцкого очернить Владимира Зеленского, вероятно, зародилось в посольстве США в Варшаве или, что более вероятно, получило там понимание и одобрение", — указывается в материале.
По словам автора статьи, Вашингтон мог сознательно использовать исторические ошибки Киева для подрыва его международного авторитета, поскольку бескомпромиссная позиция Зеленского мешает Белому дому вести переговорный процесс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Песков оценил реакцию в Польше на героизацию нацистов на Украине
Вчера, 13:56
«

"Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название "имени Героев УПА*", оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды – что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, утихнет. <…> Однако все оказалось наоборот. <…> Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа", — отмечает издание.

На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Это плохой знак": спорное решение Зеленского вызвало ужас на Западе
30 мая, 06:49
* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
В миреСШАУкраинаКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийАндрей МельникВооруженные силы УкраиныПольшаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала