Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению портала Myśl Polska, решение о лишении Зеленского высшей награды Польши могло быть поддержано или инициировано посольством США в Варшаве.
- Издание считает, что ослабление позиций Зеленского на европейской политической арене отвечает интересам Соединенных Штатов и польского народа.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиций главы киевского режима на международной арене, пишет портал Myśl Polska.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.
«
"Шаг президента Кароля Навроцкого стал неожиданностью. Президент заявил о своем намерении — лишить Зеленского ордена Белого Орла. <…> Представляется, что решение Навроцкого очернить Владимира Зеленского, вероятно, зародилось в посольстве США в Варшаве или, что более вероятно, получило там понимание и одобрение", — указывается в материале.
По словам автора статьи, Вашингтон мог сознательно использовать исторические ошибки Киева для подрыва его международного авторитета, поскольку бескомпромиссная позиция Зеленского мешает Белому дому вести переговорный процесс.
«
"Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название "имени Героев УПА*", оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды – что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, утихнет. <…> Однако все оказалось наоборот. <…> Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа", — отмечает издание.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.