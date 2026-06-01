Соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату
09:38 01.06.2026

Соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату для семей с двумя и более детьми.
  • Заявителями могут быть работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при обучении на дневном отделении, при соблюдении условий по среднему доходу и отсутствию долгов по алиментам.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату для семей с двумя и более детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 1 июня родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ.
Для оформления необходимо подать только заявление, остальные сведения фонд соберет и проверит самостоятельно.
Некоторые документы, согласно действующим правилам, родители должны будут представить отдельно. Например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств.
Заявление на семейную выплату могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам.
На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября. Социальный фонд рассмотрит заявления семей в течение 10 рабочих дней. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах 5 рабочих дней.
