Психиатр назвал признак выгорания у студентов и школьников

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ощущение "онемения" наряду с постоянной усталостью и раздражительностью может указывать на эмоциональное выгорание у школьников и студентов, предупредил психиатр клиники ментального здоровья "Аксона" Евгений Дикарев.

На выгорание также может указывать снижение успеваемости. У эмоционально и интеллектуально истощенного студента нередко возникает ощущение синдрома самозванца, падает концентрация, ухудшается память, а хорошие оценки не приносят удовлетворения. Кроме того, должны насторожить внезапно появившееся пренебрежительное, циничное отношение к учебе, преподавателям и однокурсникам, добавил Дикарев.