Психиатр назвал признак выгорания у студентов и школьников
19:40 01.06.2026 (обновлено: 19:41 01.06.2026)
Психиатр назвал признак выгорания у студентов и школьников

Психиатр назвал ощущение онемения признаком выгорания у студентов и школьников

  • Эмоциональное выгорание у школьников и студентов может проявляться через ощущение "онемения", постоянную усталость и раздражительность.
  • На выгорание также могут указывать снижение успеваемости, ощущение синдрома самозванца, падение концентрации и ухудшение памяти.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ощущение "онемения" наряду с постоянной усталостью и раздражительностью может указывать на эмоциональное выгорание у школьников и студентов, предупредил психиатр клиники ментального здоровья "Аксона" Евгений Дикарев.
"О выгорании могут говорить постоянная усталость, которая сохраняется даже после сна, раздражительность по пустякам, плаксивость или ощущение "онемения". Такое состояние молодые люди описывают словосочетанием "выжатый, как лимон", - отметил врач в беседе с "Лентой.ру".
На выгорание также может указывать снижение успеваемости. У эмоционально и интеллектуально истощенного студента нередко возникает ощущение синдрома самозванца, падает концентрация, ухудшается память, а хорошие оценки не приносят удовлетворения. Кроме того, должны насторожить внезапно появившееся пренебрежительное, циничное отношение к учебе, преподавателям и однокурсникам, добавил Дикарев.
