ВСУ наносили целенаправленные удары по колледжу в ЛНР, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ нанесли массированный удар по корпусам колледжа в Старобельске, зная, что там проживают студенты, в том числе несовершеннолетние.
Глава СК в понедельник принял участие в совещании о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления.
"Следствием установлено, что в ночь на 22 мая около 01.30 часов военнослужащие ВСУ, используя снаряженные взрывные устройства и… БПЛА, целенаправленно нанесли массированные точные удары по учебным корпусам общежития, достоверно зная, что эти объекты являются образовательными учреждениями, в которых обучаются и постоянно проживают студенты, в том числе несовершеннолетние", - сказал Бастрыкин в ходе совещания.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.