ВСУ наносили целенаправленные удары по колледжу в ЛНР, заявил Бастрыкин
21:07 01.06.2026 (обновлено: 21:29 01.06.2026)
ВСУ наносили целенаправленные удары по колледжу в ЛНР, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: ВСУ наносили целенаправленные удары по колледжу в ЛНР с детьми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ нанесли массированный удар по корпусам колледжа в Старобельске.
  • Следствием установлено, что военнослужащие ВСУ нанесли удары, достоверно зная, что в учебных корпусах и общежитии проживают студенты, в том числе несовершеннолетние.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ нанесли массированный удар по корпусам колледжа в Старобельске, зная, что там проживают студенты, в том числе несовершеннолетние.
Глава СК в понедельник принял участие в совещании о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления.
"Следствием установлено, что в ночь на 22 мая около 01.30 часов военнослужащие ВСУ, используя снаряженные взрывные устройства и… БПЛА, целенаправленно нанесли массированные точные удары по учебным корпусам общежития, достоверно зная, что эти объекты являются образовательными учреждениями, в которых обучаются и постоянно проживают студенты, в том числе несовершеннолетние", - сказал Бастрыкин в ходе совещания.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествияСтаробельскАлександр БастрыкинЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
