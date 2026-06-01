ВСУ потеряли более 455 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника.
- Нанесены поражения ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Противник за сутки потерял свыше 455 военных и военную технику.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 455 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольское Запорожской области.
"Противник потерял более 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 105-мм гаубицу М101 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
