Французские ВМС задержали танкер, якобы следовавший из России - РИА Новости, 01.06.2026
08:39 01.06.2026 (обновлено: 09:33 01.06.2026)
Французские ВМС задержали танкер, якобы следовавший из Мурманска

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому регионуСудно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские ВМС задержали нефтяной танкер, который, как утверждается, следовал из Мурманска.
  • Макрон заявил, что речь идет о судне Tagor, находящемся под международными санкциями.
  • После проверки документов его направили к месту якорной стоянки.
  • В операции принимали участие британцы.
ПАРИЖ, 1 июн — РИА Новости. Французские ВМС задержали танкер, якобы плывший из России, сообщили представители морской префектуры страны по Атлантическому региону.
"Военно-морские силы Франции 31 мая провели операцию в открытом море более чем в 400 морских милях к западу от Бретани в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска", — говорится в заявлении на сайте властей.
Как утверждает президент Эммануэль Макрон, речь идет о судне Tagor, которое, по его словам, находится под международными санкциями. В префектуре уточнили, что военные поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность танкера из-за подозрений в том, что он якобы шел под ложным флагом.
После проверки документов, которая "подтвердила опасения", судно перенаправили до места якорной стоянки под сопровождением французских ВМС. В операции принимали участие британцы, добавили власти.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
В России неоднократно называли такие действия пиратством.
