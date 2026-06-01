Французские ВМС задержали танкер, якобы следовавший из России

ПАРИЖ, 1 июн — РИА Новости . Французские ВМС задержали танкер, якобы плывший из России, сообщили представители морской префектуры страны по Атлантическому региону.

После проверки документов, которая "подтвердила опасения", судно перенаправили до места якорной стоянки под сопровождением французских ВМС. В операции принимали участие британцы, добавили власти.