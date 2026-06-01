Французские ВМС задержали танкер, якобы следовавший из России

ПАРИЖ, 1 июн — РИА Новости. Французские ВМС задержали танкер, якобы плывший из России, сообщили представители морской префектуры страны по Атлантическому региону.
Как утверждает президент Эммануэль Макрон, речь идет о судне Tagor, которое, по его словам, находится под международными санкциями. В префектуре уточнили, что военные поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность танкера из-за подозрений в том, что он якобы шел под ложным флагом.
После проверки документов, которая "подтвердила опасения", судно перенаправили до места якорной стоянки под сопровождением французских ВМС. В операции принимали участие британцы, добавили власти.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
В России неоднократно называли такие действия пиратством.