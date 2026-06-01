Рейтинг@Mail.ru
Винер поздравила сборную России с успешным выступлением на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 01.06.2026
Винер поздравила сборную России с успешным выступлением на ЧЕ

Винер поздравила сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИрина Винер
Ирина Винер - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне.
  • В активе российской команды две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер поздравила сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы в болгарской Варне и пожелала команде дальнейших успехов.
В воскресенье завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. На прошедшем турнире сборная России, выступающая с флагом и гимном, заняла первое место по количеству завоеванных медалей, в активе команды две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.
«
"Поздравляю сборную команду России по художественной гимнастике с великолепным выступлением на 42-м чемпионате Европы в Варне! Очень радостно, что наконец в честь наших гимнасток звучал гимн и поднимался флаг России! Желаю всем спортсменкам и тренерам дальнейших успехов, новых ярких побед на предстоящих Кубках и чемпионате мира!" - написала Винер в своем Telegram-канале.
Винер 77 лет, она возглавляла национальную команду с 2001 по 2025 год. С 2008 года была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
Ирина Винер - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Винер отреагировала на снятие санкций с российских гимнастов
28 мая, 15:40
 
СпортИрина ВинерХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала