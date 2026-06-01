Винер поздравила сборную России с успешным выступлением на ЧЕ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер поздравила сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы в болгарской Варне и пожелала команде дальнейших успехов.
В воскресенье завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. На прошедшем турнире сборная России, выступающая с флагом и гимном, заняла первое место по количеству завоеванных медалей, в активе команды две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.
"Поздравляю сборную команду России по художественной гимнастике с великолепным выступлением на 42-м чемпионате Европы в Варне! Очень радостно, что наконец в честь наших гимнасток звучал гимн и поднимался флаг России! Желаю всем спортсменкам и тренерам дальнейших успехов, новых ярких побед на предстоящих Кубках и чемпионате мира!" - написала Винер в своем Telegram-канале.
Винер 77 лет, она возглавляла национальную команду с 2001 по 2025 год. С 2008 года была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).