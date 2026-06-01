Рейтинг@Mail.ru
Украине повезет, если ей удастся вступить в ЕС через десять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 01.06.2026
Украине повезет, если ей удастся вступить в ЕС через десять лет, пишут СМИ

Economist: Украине повезет, если ей удастся вступить в Евросоюз через десять лет

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журнал Economist сообщает, что Украине, возможно, удастся присоединиться к ЕС через 10 лет.
  • Европейские чиновники считают безответственной неспособность Зеленского умерить ожидания жителей Украины по поводу ее вступления в Евросоюз и недовольны темпами реформ на Украине.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украине повезет, если ей удастся присоединиться к ЕС через 10 лет, сообщает журнал Economist со ссылкой на неназванных чиновников.
Издание Euractiv со ссылкой на еврочиновника 26 мая сообщало, что в ЕС надеются начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита Европейского совета, который пройдет 18-19 июня. Владимир Зеленский еще в январе потребовал от союза принять Украину в состав объединения в 2027 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Требовали закончить". В США выступили с тревожным признанием о Зеленском
Вчера, 17:34
"Украине повезет присоединиться (к ЕС - ред.) через десятилетие", - говорится в публикации.
Как отмечает Economist, европейские чиновники считают безответственной неспособность Зеленского умерить ожидания жителей Украины по поводу ее вступления в евроблок. В Европе, пишет издание, также недовольны темпами реформ на Украине и опасаются, что ее быстрое принятие в ЕС в порядке исключения расстроит других кандидатов на присоединение, в том числе среди балканских стран. При этом на Украине с растущим скептицизмом начинают относиться к Западу, подчеркивает журнал.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее возможного вступления в блок. Несколько европейских стран также выступают против присоединения Украины к ЕС.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Вчера, 20:07
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала