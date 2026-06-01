Украине повезет, если ей удастся вступить в ЕС через десять лет, пишут СМИ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украине повезет, если ей удастся присоединиться к ЕС через 10 лет, сообщает журнал Economist со ссылкой на неназванных чиновников.
Издание Euractiv со ссылкой на еврочиновника 26 мая сообщало, что в ЕС надеются начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита Европейского совета, который пройдет 18-19 июня. Владимир Зеленский еще в январе потребовал от союза принять Украину в состав объединения в 2027 году.
"Украине повезет присоединиться (к ЕС - ред.) через десятилетие", - говорится в публикации.
Как отмечает Economist, европейские чиновники считают безответственной неспособность Зеленского умерить ожидания жителей Украины по поводу ее вступления в евроблок. В Европе, пишет издание, также недовольны темпами реформ на Украине и опасаются, что ее быстрое принятие в ЕС в порядке исключения расстроит других кандидатов на присоединение, в том числе среди балканских стран. При этом на Украине с растущим скептицизмом начинают относиться к Западу, подчеркивает журнал.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее возможного вступления в блок. Несколько европейских стран также выступают против присоединения Украины к ЕС.