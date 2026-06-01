15:46 01.06.2026 (обновлено: 15:51 01.06.2026)
На Украине работники ТЦК бросили мужчину, которому стало плохо, рядом с помойкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Днепропетровской области силой затолкали мужчину в свой автомобиль.
  • Когда мужчине стало плохо, его выбросили возле помойки, после чего сотрудники военкомата скрылись.
  • Двоим военнообязанным предъявлены обвинения в незаконном похищении или лишении свободы, а также в оставлении человека в опасности.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровской области на Украине силой затолкали мужчину в свой автомобиль, а когда ему стало плохо, выбросили возле помойки, сообщили в национальной полиции страны.
"Во время проверки документов военные ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) затолкали мужчину в машину, а когда поняли, что мужчине стало плохо, беспомощного выбросили возле мусорника и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации правоохранителей, это произошло в Днепропетровской области. Установлена причастность троих сотрудников военкомата к похищению человека.
"В машине сообщники вели себя вызывающе: психологически давили и запугивали. На их глазах состояние здоровья пострадавшего значительно ухудшилось, ему стало плохо. Но вместо того, чтобы оказать помощь и отвезти в больницу – сообщники вытолкнули беспомощного мужчину из авто на землю возле помойки", - отметили в полиции.
В ведомстве уточнили, что двоим военнообязанным уже предъявлены обвинения в незаконном похищении или лишении свободы, а также в оставлении человека в опасности.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
