МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украину ждет катастрофа из-за миграционной политики киевского режима, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Если миграционная политика на Украине будет беспредельной и сохранится режим Владимира Зеленского, то нам понадобится, я думаю, лет пять для того, чтобы украинцев практически не осталось", — написал он в Telegram-канале.
По мнению парламентария, проблемы с мигрантами в стране, возникшие из-за политики Зеленского, могут усугубиться быстрее, чем в Европе, и будут иметь более серьезные последствия из-за массового бегства украинцев и продолжающихся боевых действий.
В апреле глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что стране будет необходимо ежегодно принимать до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения из-за смертности и массовой эмиграции.
Член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в феврале сообщил, что Киеву нужно ежегодно завозить 450-500 тысяч трудовых мигрантов для восстановления экономики страны. По его словам, уже есть примеры, когда предприятия на Западой Украине приглашают на работу представителей из Бангладеш.
Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года отметил, что Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации потребуется открыть границы для мигрантов из Азии.