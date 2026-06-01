Рейтинг@Mail.ru
Социолог рассчитал, насколько сократится население Украины к 2027 году - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 01.06.2026
Социолог рассчитал, насколько сократится население Украины к 2027 году

РИА Новости: население Украины с 2022 года к началу 2027-го сократится на треть

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Население Украины с начала 2022 года до начала 2027 года сократится почти на треть — с 37,6 до 25,7 миллиона человек.
  • Общие демографические потери Украины за 2022 год составили порядка 9–10 миллионов человек.
  • Основная часть потерь населения связана с миграционной убылью, и возможный восстановительный демографический рост будет ограниченным.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Население Украины с 2022 года к началу 2027-го сократится почти на треть - с 37,6 до 25,7 миллиона человек, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего.
"Для начала 2022 года расчетная оценка для разных сценариев прогноза составляла 37,4-37,6 миллиона человек", - говорится в статье Сущего.
Разрушенное здание в городе Первомайске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Крах набирает обороты". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
4 декабря 2025, 19:29
Как указывает ученый, общие демографические потери Украины за 2022 год составили порядка 9-10 миллионов человек, и ее наличное население к концу года сократилось до 28-28,5 миллионов человек.
В последующие два года депопуляционный тренд сохранился, и наличное население Украины сократилось примерно на 1,45-1,55 миллиона человек - до 26,5-27 миллионов человек.
Ученый уточнил, что с 2022 по 2024 годы население Украины сократилось на 10-11 миллионов человек - порядка 27-29% демографического потенциала.
Сущий отметил, что основная часть этих потерь была связана с миграционной убылью, но можно с большой вероятностью прогнозировать, что возможный восстановительный демографический рост окажется ограниченным как по времени, так и по масштабам.
"Выполненные расчеты позволили оценить размеры наличного населения Украины на начало 2027 года в 25,5-25,7 миллиона человек", - говорится в статье.
Дым над Киевом, Украина. 24 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Ученый дал прогноз по численности населения Украины к концу века
19 мая, 23:39
 
В миреУкраинаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала