Социолог рассчитал, насколько сократится население Украины к 2027 году

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Население Украины с 2022 года к началу 2027-го сократится почти на треть - с 37,6 до 25,7 миллиона человек, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего.

"Для начала 2022 года расчетная оценка для разных сценариев прогноза составляла 37,4-37,6 миллиона человек", - говорится в статье Сущего.

Как указывает ученый, общие демографические потери Украины за 2022 год составили порядка 9-10 миллионов человек, и ее наличное население к концу года сократилось до 28-28,5 миллионов человек.

В последующие два года депопуляционный тренд сохранился, и наличное население Украины сократилось примерно на 1,45-1,55 миллиона человек - до 26,5-27 миллионов человек.

Ученый уточнил, что с 2022 по 2024 годы население Украины сократилось на 10-11 миллионов человек - порядка 27-29% демографического потенциала.

Сущий отметил, что основная часть этих потерь была связана с миграционной убылью, но можно с большой вероятностью прогнозировать, что возможный восстановительный демографический рост окажется ограниченным как по времени, так и по масштабам.