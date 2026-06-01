Утверждавший о замене семьи двойниками экс-чемпион UFC признан вменяемым - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
11:20 01.06.2026
Утверждавший о замене своей семьи двойниками экс-чемпион UFC признан вменяемым

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший чемпион UFC Би-Джей Пенн признан психически вменяемым и способным предстать перед судом по делу о домашнем насилии.
  • Пенн неоднократно попадал под арест в 2025 году из-за обвинений в жестоком обращении с домочадцами и нарушении судебного запрета на приближение к своей матери.
  • Экс-спортсмену предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая нападение и нарушение судебного запрета.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Би-Джей Пенн признан психически вменяемым и способным предстать перед судом по делу о домашнем насилии, сообщает Hawaii News Now со ссылкой на онлайн-отчеты суда.
Летом 2025 Пенн на регулярной основе попадал под арест в связи с постоянными заявлениями в соцсетях о том, что его семью убили и заменили двойниками. Его дважды арестовывали по обвинению в жестоком обращении с домочадцами, а 79-летняя мать спортсмена добилась судебного запрета для сына приближаться к ней. Пенн обвинил ее в том, что она самозванка, которая убила его семью и присвоила себе личность его матери. Затем экс-спортсмена арестовывали за отсутствие на суде в установленное время, в четвертый раз он был задержан за нарушение судебного запрета на приближение к своей матери.
По информации издания, суд Гавайев вынес решение о вменяемости Пенна после изучения результатов психиатрического освидетельствования спортсмена. Сам боец присутствовал на слушании. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая нападение и нарушение судебного запрета, наложенного по требованию его собственной матери.
В 2025 году Пенн пропустил назначенную судом психиатрическую экспертизу. Ему грозило тюремное заключение, если бы он снова отказался от процедуры. Ожидается, что Пенн снова предстанет перед судом 8 июля.
Ранее Пенн использовал свои страницы в социальных сетях для публикации сообщений и видео, в некоторых из которых он утверждает, что члены его семьи являются самозванцами и на самом деле не теми, за кого себя выдают. Члены семьи Пенна заявляли в суде, что считают, что он может страдать от синдрома Капгра — редкого бредового психического расстройства, которое, как предполагается, связано с черепно-мозговыми травмами.
Пенну 47 лет, он был чемпионом UFC в легком и полусреднем весе. На его счету 16 побед, 14 поражений и две ничьи.
