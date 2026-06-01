Путин поручил подумать о международных консорциумах для развития ТТК

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть ряд вопросов по направлению Северного морского пути (СМП), в том числе о создании международных консорциумов с дружественными странами для развития портовой инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК).

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Морской коллегией Российской Федерации и комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика": ... рассмотреть вопрос о создании на условиях взаимовыгодного сотрудничества с дружественными государствами международных консорциумов в целях развития портов, логистических центров, инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора и иных объектов в рамках указанного проекта", - говорится в документе.

Кабмину и Морской коллегии поручено также рассмотреть вопрос о разработке финансово-экономической и организационной модели комплексного развития Арктической зоны России и ТТК. Соответствующий доклад необходимо представить до 31 августа 2026 года.

Кроме того, согласно поручениям президента, правительству необходимо к 15 ноября текущего года представить проект комплексного развития Арктической зоны РФ и ТТК на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.