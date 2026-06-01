Гандболисты ЦСКА обыграли "Зенит" и стали чемпионами России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА выиграл у петербургского "Зенита" во втором матче финальной серии мужского чемпионата России по гандболу и завоевал золотые медали.
Встреча прошла в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 27:19.
В первом матче ЦСКА одержал победу со счетом 25:22. Армейцы выиграли серию до двух побед - 2-0. ЦСКА стал чемпионом России в третий раз за последние четыре года. В прошлом сезоне ЦСКА и "Зенит" также встретились в финале, тогда сильнее оказались петербургские гандболисты.
Бронзовые медали ранее завоевали "Пермские медведи".