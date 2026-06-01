Гандболисты ЦСКА обыграли "Зенит" и стали чемпионами России

В первом матче ЦСКА одержал победу со счетом 25:22. Армейцы выиграли серию до двух побед - 2-0. ЦСКА стал чемпионом России в третий раз за последние четыре года. В прошлом сезоне ЦСКА и "Зенит" также встретились в финале, тогда сильнее оказались петербургские гандболисты.