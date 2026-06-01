19:59 01.06.2026 (обновлено: 23:46 01.06.2026)
Кафанов и Адамов вошли в тренерский штаб Игдисамова в ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Игдисамов утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА на два года с опцией продления еще на два года.
  • В тренерский штаб ЦСКА вошли Виталий Кафанов и Роман Адамов, а также другие специалисты.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Виталий Кафанов и Роман Адамов вошли в тренерский штаб возглавившего футбольный клуб ЦСКА Дмитрия Игдисамова, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо.
В понедельник ЦСКА объявил об утверждении 39-летнего Игдисамова главным тренером, соглашение рассчитано на два года и предусматривает опцию продления еще на два. Игдисамов исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Фабио Челестини 4 мая.
"В штабе останутся Дмитрий Крамаренко, Игорь Аксенов, войдут Петру Лэзэрэску, тренер по физической подготовке, а также Денис Коростиченко, который был помощником Дмитрия Игдисамова в молодежке, Роман Адамов, Мурат Искаков, который входил в штаб Владимира Федотова, и Виталий Витальевич Кафанов", - сказал Брейдо.
Кафанов является тренером вратарей сборной России, с 2019 по 2025 год он также входил в тренерский штаб Валерия Карпина в "Ростове". Помимо этого, Кафанов работал в смоленском "Кристалле", казанском "Рубине", вместе с которым стал двукратным чемпионом России, и сборной Казахстана.
Адамов покинул пост заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола в "Ростове". Он является бронзовым призером чемпионата Европы - 2008 в составе сборной России. Будучи нападающим, выступал в чемпионате России за "Ростов", "Терек", "Москву", "Рубин", "Крылья Советов".
