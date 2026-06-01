В Петербурге открылись центры аккредитаций на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Центры аккредитации участников Петербургского международного экономического форума, который стартует 3 июня, открылись в городских гостиницах и в аэропорту "Пулково", передают корреспонденты РИА Новости.
Так, в гостинице "Пулковская" в понедельник работает центр аккредитации участников ПМЭФ, расположенный сразу при входе в отель на первом этаже. По состоянию на первую половину дня, очередей нет.
Такая же обстановка наблюдается в отеле "Коринтия" на Невском проспекте в историческом центре Петербурга. Участников ПМЭФ принимает и центр аккредитации непосредственно в аэропорту "Пулково", убедился корреспондент агентства.
Всем аккредитованным на форум на память вручается значок с символикой ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.