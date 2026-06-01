Первый чемпионат России по русской тройке пройдет в 2027 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Первый официальный чемпионат России по русской тройке планируется провести в 2027 году, сообщил РИА Новости исполнительный директор Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Алексей Плотников.

Ранее Плотников рассказал РИА Новости о регистрации ВФРТ, которая будет отвечать за развитие этого национального вида спорта в стране. На учредительном собрании президентом федерации единогласно был избран председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев

"Мы рассчитываем, что будет отбор лучших экипажей в восточной и западной частях нашей страны, а затем – эффектный финал, который определит абсолютного чемпиона, в одном из центральных городов", - сказал Плотников.

По его словам, соревнования по русской тройке и зимой, и летом проводятся в формате народных праздников, собирающих в некоторых регионах до 40 тысяч зрителей. "Русская тройка отзывается в сердцах наших людей любого поколения, даже у детей, никогда ранее ее не видевших. И, безусловно, для нас сохранение и развитие не только спортивной, но и культурной составляющей русской тройки - приоритетная задача. Поэтому мы планируем более широко освещать нашу деятельность, привлекать на ипподромы новых и новых почитателей русской упряжной езды, организовывая для них не просто спортивное соревнование, а подлинный народный праздник. И такие примеры в отдельных регионах у нас уже есть", - добавил директор ВФРТ.

"Что касается международных перспектив – они необъятны. Нигде в мире нет аналогов русской тройки, даже у соседних славянских народов. Русская тройка - уникальное российское изобретение, уникальное российское искусство, поэтому во всем мире она вызывает неподдельный интерес, прежде всего в странах Ближнего Востока (где лошадь – животное практически священное) и на бурно растущем рынке Китайской народной республики. Обязательно наладим эту работу в ближайшее время", - отметил Плотников.