Рейтинг@Mail.ru
Первый чемпионат России по русской тройке пройдет в 2027 году - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 01.06.2026 (обновлено: 21:21 01.06.2026)
Первый чемпионат России по русской тройке пройдет в 2027 году

Первый чемпионат России по русской тройке планируется провести в 2027 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОрловские рысаки на фестивале русской тройки "Тройка Фест" в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области
Орловские рысаки на фестивале русской тройки Тройка Фест в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый официальный чемпионат России по русской тройке планируется провести в 2027 году.
  • Всероссийская федерация русской тройки будет отвечать за развитие этого национального вида спорта в стране.
  • Русская тройка вызывает интерес во всем мире, особенно в странах Ближнего Востока и Китайской народной республике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Первый официальный чемпионат России по русской тройке планируется провести в 2027 году, сообщил РИА Новости исполнительный директор Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Алексей Плотников.
Ранее Плотников рассказал РИА Новости о регистрации ВФРТ, которая будет отвечать за развитие этого национального вида спорта в стране. На учредительном собрании президентом федерации единогласно был избран председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев.
Орловские рысаки на территории агентства Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В России появилась федерация русской тройки
Вчера, 19:51
"Мы рассчитываем, что будет отбор лучших экипажей в восточной и западной частях нашей страны, а затем – эффектный финал, который определит абсолютного чемпиона, в одном из центральных городов", - сказал Плотников.
По его словам, соревнования по русской тройке и зимой, и летом проводятся в формате народных праздников, собирающих в некоторых регионах до 40 тысяч зрителей. "Русская тройка отзывается в сердцах наших людей любого поколения, даже у детей, никогда ранее ее не видевших. И, безусловно, для нас сохранение и развитие не только спортивной, но и культурной составляющей русской тройки - приоритетная задача. Поэтому мы планируем более широко освещать нашу деятельность, привлекать на ипподромы новых и новых почитателей русской упряжной езды, организовывая для них не просто спортивное соревнование, а подлинный народный праздник. И такие примеры в отдельных регионах у нас уже есть", - добавил директор ВФРТ.
"Что касается международных перспектив – они необъятны. Нигде в мире нет аналогов русской тройки, даже у соседних славянских народов. Русская тройка - уникальное российское изобретение, уникальное российское искусство, поэтому во всем мире она вызывает неподдельный интерес, прежде всего в странах Ближнего Востока (где лошадь – животное практически священное) и на бурно растущем рынке Китайской народной республики. Обязательно наладим эту работу в ближайшее время", - отметил Плотников.
Тройка - исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность - разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость - до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления - фигурная езда и скоростные забеги.
Русская тройка - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Русскую тройку покажут на ПМЭФ
Вчера, 21:14
 
Дмитрий КиселевАлексей ПлотниковСпортРусская тройка
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала