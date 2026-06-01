Русскую тройку покажут на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Презентация Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости исполнительный директор организации Алексей Плотников.
"Планируем приглашать вообще всех гостей ПМЭФ, никакого отбора или селекции не предусматривается. Все, кто захочет посетить наш стенд, - пожалуйста, мы ждем в гости. Мы на ПМЭФ каждый год ставим рекорды посещаемости стенда, надеемся, что и в этом году он будет побит. Ожидается множество стран, тем более что главной страной - гостем ПМЭФ в этом году является Саудовская Аравия, а там, как известно, все виды конного спорта вызывают живейший интерес", - сказал Плотников.
"Мы очень надеемся показать русскую тройку в деле прежде всего саудовским коллегам. Ну и, в конце концов, форум каждый год посещает президент нашей страны, надеемся продемонстрировать ему наши успехи и получить от него поддержку на будущее", - добавил он.
Ранее Плотников сообщил РИА Новости о регистрации Всероссийской федерации русской тройки, которая будет отвечать за развитие этого национального вида спорта в стране. На учредительном собрании президентом ВФРТ единогласно был избран председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.