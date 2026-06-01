В России появилась федерация русской тройки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всероссийскую федерацию русской тройки официально зарегистрировали.
- Русская тройка признана национальным видом спорта в России.
- Президентом ВФРТ избран Дмитрий Киселев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Всероссийскую федерацию русской тройки (ВФРТ) официально зарегистрировали, ее президентом стал Дмитрий Киселев, сообщил РИА Новости исполнительный директор Содружества мастеров и любителей русской тройки Алексей Плотников.
"Сегодня зарегистрировали Всероссийскую федерацию русской тройки. Это официальная организация, которая будет развивать русскую тройку как единый вид спорта по всей стране. В ее задачи входит: утверждать квалификационные требования к судьям и спортсменам, присваивать звания мастеров спорта, взаимодействовать с министерством спорта как ответственная структура за развитие этого вида соревновательной деятельности. Федерация будет отчитываться перед министерством, проводить этапы чемпионата в регионах, награждать победителей и утешать проигравших", — сказал он.
На учредительном собрании президентом ВФРТ единогласно был избран председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев.
В январе 2026 года комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта. Решение было подписано главой ведомства Михаилом Дегтяревым, а 13 марта утверждено Минюстом.
Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.
