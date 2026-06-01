Серена Уильямс возобновит карьеру

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс возобновила карьеру, сообщается на странице турнира WTA 500 в Лондоне в соцсети X.

Американка на своей странице в соцсети X также опубликовала видео с подписью: "Хорошие новости распространяются быстро".

Уильямс 44 года. Она не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур. Последний раз Уильямс выступала в 2022 году на US Open.