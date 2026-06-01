Серена Уильямс возобновит карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серена Уильямс возобновила карьеру и выступит на турнире WTA 500 в Лондоне в парном разряде.
- 44-летняя теннисистка вернулась в пул допинг-тестирования в декабре 2025 года, хотя ранее сообщала, что не планирует возвращение в тур.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс возобновила карьеру, сообщается на странице турнира WTA 500 в Лондоне в соцсети X.
Американка на своей странице в соцсети X также опубликовала видео с подписью: "Хорошие новости распространяются быстро".
Уильямс 44 года. Она не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур. Последний раз Уильямс выступала в 2022 году на US Open.
Серена Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.