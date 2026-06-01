Бразилец впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский теннисист Жоао Фонсека обыграл норвежца Каспера Рууда в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.
- Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2 в пользу Фонсеки, который впервые выйдет в четвертьфинал турнира Большого шлема.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бразильский теннисист Жоао Фонсека обыграл норвежца Каспера Рууда в четвертом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2 в пользу Фонсеки, который посеян на турнире под 28-м номером. У Рууда был 15-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 55 минут.
19-летний Фонсека впервые сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. Его следующим соперником станет чех Якуб Меншик (26-й номер посева).
Roland Garros ATP
31 мая 2026 • начало в 21:35
Завершен
1 : 35:76:77:52:6