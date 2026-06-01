Рублев проиграл в четвертом круге "Ролан Гаррос"
00:24 01.06.2026 (обновлено: 00:44 01.06.2026)
Рублев проиграл в четвертом круге "Ролан Гаррос"

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев не вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, проиграв чеху Якубу Меншику.
  • Якуб Меншик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче четвертого круга посеянный на турнире под 11-м номером Рублев уступил чеху Якубу Меншику (26-й номер посева) со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 45 минут.
Якуб Меншик
3:6, 6:7, 6:4, 6:2, 3:6
Андрей Рублев
20-летний Меншик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.
За выход в полуфинал чех сыграет с победителем встречи Каспер Рууд (Норвегия, 15) - Жоао Фонсека (Бразилия, 28).
  Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Тайхман
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Рублев
    67426
    36663
  • Теннис
    Завершен
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
    641
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
    5672
    7756
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Швейцария
    Финляндия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Финляндия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    США
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Польша
    Украина
    0
    2
