Рублев проиграл в четвертом круге "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче четвертого круга посеянный на турнире под 11-м номером Рублев уступил чеху Якубу Меншику (26-й номер посева) со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 45 минут.
31 мая 2026 • начало в 20:30
Завершен
20-летний Меншик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.
За выход в полуфинал чех сыграет с победителем встречи Каспер Рууд (Норвегия, 15) - Жоао Фонсека (Бразилия, 28).