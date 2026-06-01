Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал задержание танкера Tagor намеренной недружественной акцией - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 01.06.2026
Сенатор назвал задержание танкера Tagor намеренной недружественной акцией

Карасин: задержание Францией танкера Tagor - намеренная недружественная акция

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому регионуСудно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому региону
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает задержание танкера Tagor французскими ВМС недружественной акцией и призывает к прояснению деталей инцидента.
  • Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Задержание Францией в Атлантическом океане танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, является намеренной недружественной акцией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении задержанного в Атлантике танкера Tagor. В дипмиссии отметили, что капитаном судна, по предварительным данным, является гражданин России.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Посольство запросило у Франции данные о наличии россиян на танкере Tagor
Вчера, 11:29
"Надо разобраться. В любом случае, если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо, используя политико-правовые каноны, наказывать людей, потому что иначе это будет морской бандитизм", - сказал Карасин в беседе с "Газетой.Ru".
По словам Карасина, необходимо прояснить детали инцидента, чтобы понять, "почему задержали и каким образом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Охота за "русскими" танкерами: французский абордаж уничтожает экономику ЕС
22 марта, 08:00
 
В миреФранцияАтлантический океанГригорий КарасинСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала