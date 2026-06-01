Сенатор назвал задержание танкера Tagor намеренной недружественной акцией

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Задержание Францией в Атлантическом океане танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, является намеренной недружественной акцией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении задержанного в Атлантике танкера Tagor. В дипмиссии отметили, что капитаном судна, по предварительным данным, является гражданин России.
"Надо разобраться. В любом случае, если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо, используя политико-правовые каноны, наказывать людей, потому что иначе это будет морской бандитизм", - сказал Карасин в беседе с "Газетой.Ru".
По словам Карасина, необходимо прояснить детали инцидента, чтобы понять, "почему задержали и каким образом".