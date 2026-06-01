Рейтинг@Mail.ru
"Копеечный долг": Свищев высказался о новых проблемах Исинбаевой - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 01.06.2026
"Копеечный долг": Свищев высказался о новых проблемах Исинбаевой

Свищев: Исинбаевой надо выплатить копеечный долг, подготовку оплачивала Россия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЕлена Исинбаева
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Елены Исинбаевой числится долг перед ФНС более чем на 705,8 тысячи рублей.
  • Дмитрий Свищев считает, что долг Исинбаевой невелик по сравнению с ее гонорарами и его нужно заплатить.
  • Подготовка Исинбаевой к выступлениям оплачивалась государством и налогоплательщиками, отмечает Свищев.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Олег Богатов. Двукратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике Елене Исинбаевой следует заплатить "копеечный" по сравнению с ее гонорарами долг по налогам, ведь всю подготовку к триумфальным выступлениям ей оплачивали государство и жители страны, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
По данным на 1 июня, у Исинбаевой числится долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) более чем на 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", банковские счета россиянки не заблокированы. В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей, однако в том же месяце они были разблокированы.
«
"Елена Исинбаева – достаточно состоятельная девушка, и чтобы не оставался этот не самый лучший шлейф после ее отъезда из России, ей надо взять и заплатить этот долг. Это сущие копейки по сравнению с теми гонорарами, которые она получила за время выступлений. А ведь подготовку к ним проплатила наша страна и наши налогоплательщики", - сказал Свищев.
"Причина такого поведения Исинбаевой мне непонятна. Я считаю, что это действительно не те деньги, стоящие того, чтобы в России остались негативные воспоминания об Елене. Ей легче заплатить и избавиться от проблем с нашей налоговой инспекцией", - добавил собеседник агентства.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Исинбаевой вновь грозит блокировка счетов из-за долга в 705 тысяч рублей
Вчера, 10:18
 
Елена ИсинбаеваДмитрий СвищевСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала