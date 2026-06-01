"Копеечный долг": Свищев высказался о новых проблемах Исинбаевой

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Олег Богатов. Двукратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике Елене Исинбаевой следует заплатить "копеечный" по сравнению с ее гонорарами долг по налогам, ведь всю подготовку к триумфальным выступлениям ей оплачивали государство и жители страны, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

По данным на 1 июня, у Исинбаевой числится долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) более чем на 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", банковские счета россиянки не заблокированы. В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей, однако в том же месяце они были разблокированы.

« "Елена Исинбаева – достаточно состоятельная девушка, и чтобы не оставался этот не самый лучший шлейф после ее отъезда из России, ей надо взять и заплатить этот долг. Это сущие копейки по сравнению с теми гонорарами, которые она получила за время выступлений. А ведь подготовку к ним проплатила наша страна и наши налогоплательщики", - сказал Свищев.

"Причина такого поведения Исинбаевой мне непонятна. Я считаю, что это действительно не те деньги, стоящие того, чтобы в России остались негативные воспоминания об Елене. Ей легче заплатить и избавиться от проблем с нашей налоговой инспекцией", - добавил собеседник агентства.