Голикова: пострадавшим в Старобельске студентам выдадут аттестаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что проблем с получением аттестатов у студентов колледжа, пострадавших в результате атаки ВСУ на Старобельск, не будет.
- Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проблем с получением аттестатов у студентов колледжа, пострадавших в результате атаки ВСУ на Старобельск, не будет, всю соответствующую работу проведут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"Сам университет педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию. У нас не будет никаких проблем с точки зрения получения аттестатов. Эта вся работа будет проведена", - сказала Голикова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.