Голикова: пострадавшим в Старобельске студентам выдадут аттестаты

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проблем с получением аттестатов у студентов колледжа, пострадавших в результате атаки ВСУ на Старобельск, не будет, всю соответствующую работу проведут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.