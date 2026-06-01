Рейтинг@Mail.ru
Голикова: пострадавшим в Старобельске студентам выдадут аттестаты - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 01.06.2026
Голикова: пострадавшим в Старобельске студентам выдадут аттестаты

Голикова: у пострадавших в Старобельске студентов не будет проблем с аттестатами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что проблем с получением аттестатов у студентов колледжа, пострадавших в результате атаки ВСУ на Старобельск, не будет.
  • Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проблем с получением аттестатов у студентов колледжа, пострадавших в результате атаки ВСУ на Старобельск, не будет, всю соответствующую работу проведут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"Сам университет педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию. У нас не будет никаких проблем с точки зрения получения аттестатов. Эта вся работа будет проведена", - сказала Голикова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Спасательная операция после атаки на ЛНР длилась 45 часов, заявил Пасечник
Вчера, 21:35
 
СтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаТатьяна ГоликоваВладимир ПутинУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала