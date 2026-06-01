Семь пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск находятся на лечении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске семь человек продолжают проходить лечение, пять человек выписаны.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Семь человек, пострадавшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске, продолжают проходить лечение, пять человек выписаны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о ходе расследования теракта в Старобельске и о мерах поддержки пострадавших.
"Семь человек находятся на лечении, пять выписаны", - сказала Голикова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.