Семь пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск находятся на лечении
21:41 01.06.2026
Семь пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск находятся на лечении

Голикова: семь пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск находятся на лечении

© РИА Новости / Евгений Биятов
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
  • В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске семь человек продолжают проходить лечение, пять человек выписаны.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Семь человек, пострадавшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске, продолжают проходить лечение, пять человек выписаны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о ходе расследования теракта в Старобельске и о мерах поддержки пострадавших.
"Семь человек находятся на лечении, пять выписаны", - сказала Голикова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
СтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаТатьяна ГоликоваВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
