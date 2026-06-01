Гости ЧМ-2026 увидят в Филадельфии уличную наркоманию

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США), 1 июн - РИА Новости. Меньше двух недель остается до начала Чемпионата мира по футболу, в США журналистам уже начали выдавать аккредитацию для освещения турнира, а в Филадельфии, где пройдут шесть матчей первенства, всего в 15 минутах от стадиона городские улицы заполнили наркоманы, убедился корреспондент РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Забрать аккредитацию журналистам советуют заранее, для этого нужно посетить один из стадионов в тех городах, где состоятся матчи. Филадельфия - ближайшее место для тех, кто поедет из Вашингтона. В аккредитационном центре на местном стадионе очередей пока нет, но репортеры, в том числе иностранные, уже прибывают за пресс-картой, а затем фотографируются с ней на фоне спортивной арены.

В 15 минутах от стадиона находится другая местная достопримечательность - злачный район, где прямо на улице употребляют запрещенные вещества. Найти его не представляет труда: оккупировавшие улицу наркопотребители спорят за место в списке самых известных городских аттракционов. На первом месте - лестница, по которой вбегал герой кинофильма "Рокки", завершая уличную тренировку. Толпы туристов фотографируются со статуей наверху, установленной в честь персонажа. Музей изобразительных искусств с мировыми шедеврами, расположенный прямо за спиной бронзового боксера, столько внимания не привлекает. Зал независимости - другое популярное у туристов место, там была подписана конституция США в 1787 году. Напротив открыли музейный центр.

Улицы, где свободно продают и употребляют наркотики, в городе известны: первая строка поисковой выдачи. Рядом полицейский участок, но правоохранители на мелькающие в руках шприцы не реагируют.

Снимать местную достопримечательность небезопасно: камера не дает расслабиться, поэтому в состоянии опиоидного экстаза женщина в грязной майке и протертых штанах начинает выкрикивать оскорбления и запреты. Не хочет, чтобы его снимали и мужчина с бородой и в пыльной одежде, рядом с ним, сидя в позе лотоса, шприцем орудует женщина, инъекцию она делает прямо посреди оживленной улицы. На несколько кварталов распространились группы людей в грязной одежде, с полуспущенными штанами, замершие в неестественных позах. Другие ходят в поисках дозы.

О предстоящем мировом первенстве по футболу в городе почти ничего не напоминает. Единственный тематический рекламный щит на выезде заявляет, что в Филадельфии любят "соккер", но не искренне, а в качестве рекламы алкогольных напитков.