Путин продолжил совещание о расследовании теракта в ЛНР в закрытом режиме

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после открытой части продолжил совещание о ходе расследования теракта в Старобельске в закрытом режиме.
Путин в понедельник провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"Мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме", - сказал глава государства, завершая открытую для СМИ часть совещания.
В совещании приняли участие генпрокурор РФ Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.