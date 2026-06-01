21:10 01.06.2026 (обновлено: 21:20 01.06.2026)
Путин продолжил совещание о расследовании теракта в ЛНР в закрытом режиме

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин проводит совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
  • Совещание продолжилось в закрытом режиме после завершения открытой части.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после открытой части продолжил совещание о ходе расследования теракта в Старобельске в закрытом режиме.
Путин в понедельник провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"Мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме", - сказал глава государства, завершая открытую для СМИ часть совещания.
В совещании приняли участие генпрокурор РФ Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскВладимир ПутинАлександр ГуцанТатьяна ГоликоваРоссияУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
