Россияне с 1 июня смогут садиться в самолет по биометрии

По итогам эксперимента с биометрией будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий в других аэропортах.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сервис посадки в самолет по биометрии будет доступен россиянам с 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом.

Опция будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной Единой биометрической системы, который пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года.

Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать - паспорт или биометрию. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе паспорт.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно предварительно сдать свои биометрические данные в единую систему - это можно сделать, например, в банках. После этого в системе создается цифровой шаблон лица, по которому и будет подтверждаться личность пассажира.