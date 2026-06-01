Россияне с 1 июня смогут садиться в самолет по биометрии - РИА Новости, 01.06.2026
01:20 01.06.2026
Россияне с 1 июня смогут садиться в самолет по биометрии

Сервис посадки в самолет по биометрии появится на рейсах «Аэрофлот Шаттл»

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня 2026 года россияне смогут использовать биометрию для посадки на рейсы «Аэрофлот Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом.
  • Биометрические данные можно будет использовать для регистрации на рейс, прохождения предполетных формальностей и посадки на борт вместо паспорта.
  • По итогам эксперимента с биометрией будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий в других аэропортах.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сервис посадки в самолет по биометрии будет доступен россиянам с 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом.
Опция будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной Единой биометрической системы, который пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года.
Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать - паспорт или биометрию. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе паспорт.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно предварительно сдать свои биометрические данные в единую систему - это можно сделать, например, в банках. После этого в системе создается цифровой шаблон лица, по которому и будет подтверждаться личность пассажира.
По итогам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий. Интерес к биометрическим технологиям также проявил аэропорт "Внуково". Аэропорт "Шереметьево" также прорабатывает введение биометрии для посадки на международные рейсы.
