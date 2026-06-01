К поставкам рыбы в Россию допустили только два армянских предприятия

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия, сообщило российское ведомство.
Так, инспекторы службы с 21 по 27 мая 2026 года провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетили фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными, отметили в Россельхознадзоре.
"По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
"Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности", - добавили в ведомстве.
Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.