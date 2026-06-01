Краткий пересказ от РИА ИИ Россия доработала свою идею о концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива и готова представить ее сторонам.

По словам Сергея Рябкова, у России есть устойчивая база для продвижения идеи о коллективной безопасности, так как отношения со всеми странами региона позитивные и накоплен значительный опыт взаимодействия.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия доработала свою идею о концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива и готова представить ее сторонам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ираном, Замминистра отметил, что помимо готовности оказать практическое содействие реализации потенциальной договоренности между США Россия доработала свою идею о коллективной безопасности в зоне Персидского залива

"Мы сейчас ее будем предлагать коллегам и партнерам. Отношения наши со всеми странами этого региона позитивные, у нас накоплен значительный опыт взаимодействия", - сказал Рябков

По его словам, диалог ведется откровенный, так что "есть устойчивая база для того, чтобы двигать это дело вперед".