Россия доработала концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Рябков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия доработала свою идею о концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива и готова представить ее сторонам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра отметил, что помимо готовности оказать практическое содействие реализации потенциальной договоренности между США и Ираном, Россия доработала свою идею о коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
"Мы сейчас ее будем предлагать коллегам и партнерам. Отношения наши со всеми странами этого региона позитивные, у нас накоплен значительный опыт взаимодействия", - сказал Рябков.
По его словам, диалог ведется откровенный, так что "есть устойчивая база для того, чтобы двигать это дело вперед".
"Тем более, что все страны региона по обе стороны Персидского залива понимают, насколько важно найти альтернативу бесконечным кризисам, и регион не должен быть в огне", - подчеркнул он.