Россия обсуждает с США вопросы, связаные с Кубой, заявил Рябков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия обсуждает с США вопросы, связанные с Кубой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Тема давления на Кубу со стороны Вашингтона присутствует в наших контактах с американцами. Я не склонен углубляться в детали, но могу сказать, что наши подходы радикально различаются. Мы понимаем всю совокупность обстоятельств, в которых оказалась Куба вследствие противозаконной американской блокады и нарастающего давления, мы не можем в этом плане оставаться безучастными", - сказал Рябков журналистам.