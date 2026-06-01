Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает с США вопросы, связаные с Кубой, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 01.06.2026 (обновлено: 23:43 01.06.2026)
Россия обсуждает с США вопросы, связаные с Кубой, заявил Рябков

Рябков: Россия обсуждает с США вопросы, связанные с Кубой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обсуждает с США вопросы, связанные с Кубой.
  • Подходы России и США к вопросу давления на Кубу радикально различаются.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия обсуждает с США вопросы, связанные с Кубой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Тема давления на Кубу со стороны Вашингтона присутствует в наших контактах с американцами. Я не склонен углубляться в детали, но могу сказать, что наши подходы радикально различаются. Мы понимаем всю совокупность обстоятельств, в которых оказалась Куба вследствие противозаконной американской блокады и нарастающего давления, мы не можем в этом плане оставаться безучастными", - сказал Рябков журналистам.
Общение Путина с делегацией Кубы после саммита в Астане - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Путин отдельно пообщался с делегацией Кубы после саммита ЕАЭС
31 мая, 13:38
 
РоссияВ миреСШАКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала