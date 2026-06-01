В России запустили единую цифровую систему мониторинга образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Единая цифровая система для мониторинга показателей в сфере образования начнет работать в России с 1 июня.
- На платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей, которые будут учитываться при принятии управленческих решений.
- Ведущую роль в создании цифровой системы сыграли Рособрнадзор и Координационный центр правительства РФ.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Единая цифровая система для мониторинга показателей сферы образования начала работать в России с 1 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Координационном центре правительства РФ под председательством вице-премьера состоялось совещание по показателям системы образования.
"По поручению председателя правительства Михаила Мишустина разработанная система (единая цифровая система для мониторинга показателей в сфере образования - ред.) перейдет в штатный режим мониторинга. По итогам совещания решено, что она начнет работать с 1 июня", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер отметил, что на платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей. Среди них - меры нацпроекта "Молодежь и дети", инфраструктура, кадры, доступность, качество, заработная плата и нагрузка. Они будут учитываться при принятии управленческих решений.
В аппарате Чернышенко подчеркнули, что ведущую роль в создании цифровой системы сыграли Рособрнадзор и Координационный центр правительства РФ.
"При работе над ней представители 21 организации, включая министерства и ведомства, предложили более 2 тысяч показателей по всем уровням образования. Также был сформирован единый список основных понятий и терминов, применяемых в сфере образования", - следует из сообщения.
Чернышенко назвал приоритетные задачи в сфере образования
13 февраля, 09:36
Доступ к системе будет предоставлять Рособрнадзор.
"Появляется инструментарий для мониторинга показателей в сфере образования, который позволит снизить бюрократическую нагрузку на образовательные организации, а ведомства при этом будут получать оперативные и достоверные данные для решения проблем и выявления зон развития системы в целом, в том числе в целях предупреждения рисков", - сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.