Рейтинг@Mail.ru
Вратарь Георгиев расторг контракт со "Спартаком", чтобы вернуться в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:52 01.06.2026 (обновлено: 21:40 01.06.2026)
Вратарь Георгиев расторг контракт со "Спартаком", чтобы вернуться в НХЛ

Вратарь Георгиев расторг контракт со "Спартаком" ради НХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Георгиев
Александр Георгиев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Георгиев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Александр Георгиев расторг контракт с московским «Спартаком».
  • Цель Георгиева — вернуться в НХЛ.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря Александра Георгиева в России, сообщил РИА Новости, что голкипер расторг контракт с московским "Спартаком" с целью продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Георгиев стал игроком "Спартака" в ноябре 2025 года. Его контракт был рассчитан на два сезона.
"Контракт расторгнут. Цель - вернуться в НХЛ. Александр изъявил желание снова попробовать себя в НХЛ. Была такая договоренность", - сказал Романов.
Георгиеву 30 лет. Он выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Колорадо Эвеланш", "Сан-Хосе Шаркс" и "Баффало Сейбрз". В составе сборной России голкипер становился бронзовым призером чемпионата мира.
Дмитрий Квартальнов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Квартальнов стал главным тренером "Локомотива"
Вчера, 18:06
 
ХоккейСпортАлександр ГеоргиевСтанислав РомановКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала