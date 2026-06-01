Вратарь Георгиев расторг контракт со "Спартаком", чтобы вернуться в НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь Александр Георгиев расторг контракт с московским «Спартаком».
- Цель Георгиева — вернуться в НХЛ.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря Александра Георгиева в России, сообщил РИА Новости, что голкипер расторг контракт с московским "Спартаком" с целью продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Георгиев стал игроком "Спартака" в ноябре 2025 года. Его контракт был рассчитан на два сезона.
Георгиеву 30 лет. Он выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Колорадо Эвеланш", "Сан-Хосе Шаркс" и "Баффало Сейбрз". В составе сборной России голкипер становился бронзовым призером чемпионата мира.
