Вратарь Георгиев расторг контракт со "Спартаком", чтобы вернуться в НХЛ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря Александра Георгиева в России, сообщил РИА Новости, что голкипер расторг контракт с московским "Спартаком" с целью продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).