Пилот "КАМАЗ-мастер" Каримов стал победителем ралли "Такла-Макан"

- Ралли проходило с 16 мая по 1 июня, участники стартовали в Урумчи (Китай) и финишировали в Аксу (Китай).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пилот "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов стал победителем международного ралли "Такла-Макан" 2026 года, сообщается в Telegram-канале российской команды.
По итогам 13 спецучастков Каримов занял первое место в генеральной классификации со временем 47 часов 1 минута 55 секунд. Вторым стал еще один пилот "КАМАЗ-мастер" - Алмаз Ахмедов (отставание – 4 часа 54 минуты 47 секунд), замкнул тройку Юрий Найман из URAL-motorsport (+81:30.58).