Рейтинг@Mail.ru
Пилот "КАМАЗ-мастер" Каримов стал победителем ралли "Такла-Макан" - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 01.06.2026
Пилот "КАМАЗ-мастер" Каримов стал победителем ралли "Такла-Макан"

Пилот "КАМАЗ-мастер" Каримов стал победителем международного ралли "Такла-Макан"

© Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер"/Anton ElikovЭкипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Богдана Каримова
Экипаж КАМАЗ-мастер под управлением Богдана Каримова - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер"/Anton Elikov
Экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Богдана Каримова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилот «КАМАЗ-мастер» Богдан Каримов стал победителем международного ралли «Такла-Макан» 2026 года.
  • Ралли проходило с 16 мая по 1 июня, участники стартовали в Урумчи (Китай) и финишировали в Аксу (Китай).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пилот "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов стал победителем международного ралли "Такла-Макан" 2026 года, сообщается в Telegram-канале российской команды.
По итогам 13 спецучастков Каримов занял первое место в генеральной классификации со временем 47 часов 1 минута 55 секунд. Вторым стал еще один пилот "КАМАЗ-мастер" - Алмаз Ахмедов (отставание – 4 часа 54 минуты 47 секунд), замкнул тройку Юрий Найман из URAL-motorsport (+81:30.58).
Ралли, получившее прозвище "Дакар Востока", проходило с 16 мая по 1 июня. Гонщики стартовали в Урумчи (Китай) и финишировали в Аксу (Китай).
Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Дмитрия Сотникова и Руслана Ахмадеева - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Сотников из "КАМАЗ-мастер" стал победителем этапа ЧР по ралли-рейдам
28 апреля, 19:38
 
СпортКитайУрумчиАксуБогдан КаримовКАМАЗ-мастер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала