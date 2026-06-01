Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, как подросткам устроиться на летнюю подработку - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 01.06.2026 (обновлено: 10:08 01.06.2026)
Юрист рассказала, как подросткам устроиться на летнюю подработку

РИА Новости: подростки с 14 до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю

© Fotolia / highwaystarzПодросток моет посуду в ресторане
Подросток моет посуду в ресторане - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Fotolia / highwaystarz
Подросток моет посуду в ресторане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростки с 14 до 16 лет в РФ могут работать не более 24 часов в неделю в период летних каникул.
  • Если подростки работают в учебный период, то время их работы сокращается вдвое.
  • Подростков нельзя привлекать к вредным и опасным видам труда, а также к работе, которая может навредить их здоровью или нравственному развитию.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подростки с 14 до 16 лет в РФ могут работать не более 24 часов в неделю в период летних каникул, рассказала РИА Новости адвокат, исполнительный директор омского регионального отделения "Ассоциации юристов России" Ирина Русина.
Юрист рассказала, что подростки с 14 лет могут заключить трудовой договор с согласия родителей. До этого возраста по российскому законодательству разрешена занятость детей только в творческих профессиях.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей
28 мая, 14:02
"Молодые люди до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю: лица с 14 лет по 4 часа в день, с 15 лет по 5 часов в день. В 16 -17 лет продолжительность рабочего дня подростка может достигать 7-часовой смены при общей длительности рабочей недели не более 35 часов", - сказала Русина, подчеркнув, что такие требования действуют на каникулах.
При этом она отметила, что если подростки работают и в учебный период, то время работы сокращается вдвое.
Как рассказала юрист, четкого перечня разрешенных видов деятельности для подростков нет, однако существуют запреты на привлечение подростков к вредным и опасным видам труда. Кроме того, их также не могут брать на работу, которая может навредить здоровью или нравственному развитию, а также связанную с законодательными возрастными ограничениями.
"В основном допускается занятие несовершеннолетних в курьерской деятельности, офисных работах, не требующих специальных познаний, распространении рекламной информации и иных подобных сферах", - добавила она.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Названы профессии, наиболее популярные среди подростков
22 марта, 09:06
 
ОбществоРоссияАссоциация юристов РоссииСоциальный навигаторКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала