Юрист рассказала, как подросткам устроиться на летнюю подработку

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подростки с 14 до 16 лет в РФ могут работать не более 24 часов в неделю в период летних каникул, рассказала РИА Новости адвокат, исполнительный директор омского регионального отделения "Ассоциации юристов России" Ирина Русина.

Юрист рассказала, что подростки с 14 лет могут заключить трудовой договор с согласия родителей. До этого возраста по российскому законодательству разрешена занятость детей только в творческих профессиях.

"Молодые люди до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю: лица с 14 лет по 4 часа в день, с 15 лет по 5 часов в день. В 16 -17 лет продолжительность рабочего дня подростка может достигать 7-часовой смены при общей длительности рабочей недели не более 35 часов", - сказала Русина, подчеркнув, что такие требования действуют на каникулах.

При этом она отметила, что если подростки работают и в учебный период, то время работы сокращается вдвое.

Как рассказала юрист, четкого перечня разрешенных видов деятельности для подростков нет, однако существуют запреты на привлечение подростков к вредным и опасным видам труда. Кроме того, их также не могут брать на работу, которая может навредить здоровью или нравственному развитию, а также связанную с законодательными возрастными ограничениями.